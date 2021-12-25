أحمد مالك.. صديق “العيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يلتقي الممثل أحمد مالك لأول مرة بالنجم الكوميدي أحمد حلمي من خلال فيلم “العيل”، الذي يشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وتأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويقدم من خلاله شخصية صاحب شركة استثمارية، ويعمل لديه (أحمد حلمي) ويعتبره الصديق المقرب.

وقال مالك في تصريحات صحفية: “يتبقى لي أيام قليلة وأنتهي من تصوير دوري في فيلم (كيرة والجن) تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهند صبري، والفيلم ويرصد حالة الشارع المصري إبان ثورة 1919”.

وأشار إلى أنه ينتظر عرض فيلم “قمر 14” خلال موسم رأس السنة السينمائي، ويشترك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: خالد النبوي، وغادة عادل، وياسمين رئيس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويناقش عدداً من القضايا الإنسانية، في ليلة واحدة من خلال 5 حكايات.

وأضاف: “يعرض لي خلال الأيام القليلة القادمة على إحدى المنصات الكبرى مسلسل (بيمبو) ويشاركني بطولته هدى المفتي، وسينتيا خليفة، ورزان مغربي، وسليمان عيد، وتدور أحداثه في 8 حلقات، وقصته مستوحاة من موقف حقيقي تعرض له المؤلف، ويعتمد على كوميديا المواقف”.

وأشار إلى أن له عملاً آخر ينتظر العرض على منصة إلكترونية بعنوان “تحقيق”، في 13 حلقة وتعتمد أحداث المسلسل على وقوع جريمة قتل غامضة، ويتم التحقيق فيها للوصول إلى الحقيقة، ويشارك في بطولته خالد أنور، وهدى المفتى، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي في أولى تجاربه بالإخراج الدرامي.