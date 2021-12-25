مغازلاً فريق محمد صلاح.. أحمد حلمي يستعرض مهاراته في “كرة القدم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غازل النجم المصري أحمد حلمي جمهوره بمقطع فيديو استعرض فيه مهاراته في كرة القدم، حيث استطاع أن يُسيطر على الكرة ويطوِّعها فيما يرغب من حركات؛ إذ ظهر النجم الكوميدي في حديقة منزله، وارتدى ملابس رياضية تناسبت مع الإطلالة بشكل عام.

وشارك أحمد حلمي المقطع عبر حسابه في “إنستغرام”، ثم غازل فريق نادي ليفربول الإنجليزي الذي يضم النجم المصري محمد صلاح بين صفوفه، في إشارة إلى أنه يتمتع بموهبة كروية، وتحدث في تعليقه بحس كوميدي أنه ورغم الموهبة لا يستيقظ مبكراً وعليهم في حال التواصل معه أن يكون بعد الظهيرة عقب استيقاظه.

وكتب أحمد حلمي، في تعليقه قائلاً: “يا ليفربول لو هتكلموني يا ريت يبقي على بعد الظهر عشان بصحى متأخر”، في إشارة ساخرة حال رغبتهم في شرائه بعد تألقه في اللعب بالكرة للعب بين صفوفه؛ إذ تفاعل الجمهور مع حسّه الكوميدي؛ كون المفاوضات لا تتم حال كان اللاعب غير ملتزم، لأنه يستيقظ متأخراً.

وترك الفنان المصري شيكو تعليقاً قال فيه: “محدش هيكلمك يا حلمي فوق بقى فوق محدش هيكلمك”، بينما كتبت الإعلامية ومقدمة البرامج ريا أبي راشد، قائلةً: “نحنا عندنا برنامج اسمه Arabs got talent إذا حابب تشترك”، وعقّب الفنان سليمان عيد يقول: “فخر الصناعة المصرية بس”.

يُذكر أنّ النجم أحمد حلمي يواصل تصوير فيلمه السينمائي الجديد “العيل”، الذي يقوم ببطولته بجانب الفنانة روبي، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، فيما يعد الفيلم من الأعمال الكوميدية الاجتماعية، وهو من تأليف هيثم دبور، ويُشارك في بطولته الفنان عمرو عبدالجليل، سيد رجب، ونور إيهاب وغيرهم.

وكتب أحمد حلمي، في تعليقه قائلاً: “يا ليفربول لو هتكلموني يا ريت يبقي على بعد الظهر عشان بصحى متأخر”، في إشارة ساخرة حال رغبتهم في شرائه بعد تألقه في اللعب بالكرة للعب بين صفوفه؛ إذ تفاعل الجمهور مع حسّه الكوميدي؛ كون المفاوضات لا تتم حال كان اللاعب غير ملتزم، لأنه يستيقظ متأخراً.

وترك الفنان المصري شيكو تعليقاً قال فيه: “محدش هيكلمك يا حلمي فوق بقى فوق محدش هيكلمك”، بينما كتبت الإعلامية ومقدمة البرامج ريا أبي راشد، قائلةً: “نحنا عندنا برنامج اسمه Arabs got talent إذا حابب تشترك”، وعقّب الفنان سليمان عيد يقول: “فخر الصناعة المصرية بس”.

يُذكر أنّ النجم أحمد حلمي يواصل تصوير فيلمه السينمائي الجديد “العيل”، الذي يقوم ببطولته بجانب الفنانة روبي، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، فيما يعد الفيلم من الأعمال الكوميدية الاجتماعية، وهو من تأليف هيثم دبور، ويُشارك في بطولته الفنان عمرو عبدالجليل، سيد رجب، ونور إيهاب وغيرهم.