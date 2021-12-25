بريانكا شوبرا دعمت زوجها نيك جوناس في لحظات ضعفه.. ماذا فعلت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة الهندية بريانكا شوبرا حياةً زوجيةً سعيدةً مع زوجها المطرب الأميركي نيك جوناس؛ قائمةً على التفاهم والتعاون المشترك بينهما، خاصة في الفترات الصعبة التي يمر بها أيُّ منهما، وهو ما كشف عنه نيك مؤخراً.

وقال نيك جوناس إن بريانكا شوبرا وقفت بجانبه عندما تلقى ألبومه Spaceman استجابة ضعيفة من قبل الجمهور، ولم يُحقق النجاح الذي كان يتوقعه المطرب الأميركي.

وتابع نيك، خلال محادثته في حلقة أخيرة من Jonas Brothers: Moments Between The Moments : ” لقد أظهرت لي زوجتي دعماً وحباً لا يُصدقان بعد إصدار ألبوم Spaceman أنا فخور حقاً بالألبوم الذي صنعته، لكنه لم يحقق النجاح الذي كنتُ أتوقعه”.

وأردف المطرب الأميركي: “كان الأمر مُحبِطاً حقاً بالنسبة لي، لأنني بذلتُ الكثير من الجهد في هذا الألبوم، لكن الطريقة التي تعاملت بها بريانكا معي كانت تعني الكثير لي”.

كما أعرب جوناس عن امتنانه تجاه بريانكا حيث قال: “كان الجهد الذي بذلته لتظهر لي أنها فخورة بهذا الأمر كبيراً للغاية”.

من جانبها، تطرقت نجمة The Matrix: Resurrections أيضاً إلى توسيع دعمها للألبوم، وقالت: “أعتقد أن أكثر ما استمتعت به هو أنك صنعت هذا الألبوم في المنزل، رأيتك تعمل عليه ويمكنني الاستماع إليه، وشهدت الكثير من الأغاني”.

وأضافت: “أعتقد كفنانة، أن هذا هو الفوز لأنّ موسيقاك أصيلة للغاية بالنسبة لك، والعديد من الناس يحبونها، هذا يعني الكثير لكثير من الناس”.

على الجانب الآخر، تُشارك بريانكا في الفيلم العالمي “ذا ماتريكس البعث”، وهو الجزء الرابع في سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة “ذا ماتريكس”، والذي يقوم ببطولته الفنان كيانو ريفز.

صدر الإعلان التشويقي للفيلم في 9 سبتمبر الماضي، وظهرت فيه وجوه جديدة، منهم: نيل باتريك هاريس، الذي يلعب دور طبيب نفسي، وبريانكا شوبرا التي تؤدي شخصية “العرافة”.