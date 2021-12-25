كيت ميدلتون.. عازفة بيانو في عيد الميلاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: تحظى دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، بمكانةٍ خاصة بين أفراد العائلة المالكة في بريطانيا، خاصةً أنها زوجة الأمير ويليام دوق كامبريدج.

وفضلاً عن أناقتها المعهودة، حيث تعتبر أيقونة للجمال والموضة في بريطانيا، كشفت دوقة كامبريدج عن مهارة جديدة تمتلكها، وهي العزف على البيانو. واستعرضت دوقة كامبريدج مهاراتها في العزف على البيانو للعالم، خلال حفلها الموسيقي الخاص في عيد الميلاد.

وانتشرت فيديوهات لكيت على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت في وهي تعزق بحرفية على البيانو، ولقيت تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين والجمهور، حيث انهالت العديد من التعليقات عليها.

ويُصادف عيد الميلاد هذا العام أول عطلة للملكة إليزابيث من دون زوجها المحبوب الأمير فيليب، الذي وافته المنية في وقت سابق من هذا العام.

على الجانب الآخر، شُوهدت كيت في وقت سابق مع الأمير ويليام وهي ترتدي ثوباً أخضر مطرّزاً، وقرطاً ذهبياً، كانت ترتديهما سابقاً خلال جولتها في باكستان عام 2019.

وحضر الأمير ويليام وكيت ميدلتون الحدث السنوي “رويال فارايتي” في قاعة ألبرت الملكية، والذي يدعم جمعية رويال فارايتي الخيرية لمساعدة الفنانين المحتاجين.

وبدت كيت بإطلالة مذهلة بفستان من “Jenny Packham “، تميَّز باللون الأخضر المطرز بالترتر، وحذاء بكعب مصنوع من الجلد المدبوغ، بينما ارتدى ويليام بذلة مخملية زرقاء.