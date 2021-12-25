شكرا لقرائتكم خبر عن "تاج راسنا بابا" لـ صلاح عبد الله أولى التجارب الإخراجية لـ محمد الخبيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج محمد الخبيرى، من تصوير حكاية "تاج راسنا بابا"، بطولة صلاح عبد الله ومنة فضالى وإسلام جمال، حيث صور فريق العمل لمدة أكثر من 15 يومًا في مواقع تصوير مختلفة، وتعد الحكاية التجارب الإخراجية للمخرج محمد الخبيرى، حيث عمل مساعدًا في عدة مسلسلات.

وتعرض خامس حكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، بدءًا من اليوم السبت 25 ديسمبر الجاري، عبر قناة ON، وهي من بطولة صلاح عبد الله ومنة فضالي وبسمة داوود وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.



محمد الحبيرى

تعرض الحكاية من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في الثانية صباحًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرض عبر قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تعاد في الخامسة صباحا، والعاشرة صباحًا، والرابعة عصرًا.

يذكر أنه عرض حتى الآن من الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حكاية "النظارة البيضا" وقام ببطولتها أمير المصري، وحكاية "غرام بانتظام" من بطولة شريف سلامة، وحكاية "أوضة وصالة" من بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق، وحكاية "حلوة اللقطة" من بطولة هاني عادل.