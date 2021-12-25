شكرا لقرائتكم خبر عن رايان رينولدز يكشف تفاصيل استغلاله بن أفليك للحصول على شرائح بيتزا لذيذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف النجم العالمي رايان رينولدز، أنه يستغل الشبه بينه وبين النجم العالمى بن أفليك، فى الحصول على أشهى شرائح البيتزا المفضلة لديه، حيث إنه يستغل خلط العاملين فى المطعم القريب من منزله في نيويورك بينه وبين أفليك.

وقال النجم الكندى خلال حلقة من برنامج البودكاست الأمريكى "Dear Hank & John"، إنه يتعمد عدم تركيز عاملى البيتزا الذين يربكهم الشبه بينه وبين "بن أفليك" ويجاريهم في تحيتهم واهتمامهم.

وفي تعليقه بنوع من المزاح على وجه الشبه الذي يجمعه بالممثل الأمريكي، قال رايان رينولدز، بحسب ما نقلته "نيويورك بوست": "أشعر أنني لن أتلقى الخدمة بمستواها الذي عهدته طوال الأعوام الأخيرة إذا انكشف أمرى".



بن أفليك ورايان رينولدز

وعلى الرغم من حصوله على شرائح البيتزا نفسها التي يقدمها المطعم للزبائن الآخرين، وعدم تلقيه الوجبة مجاناً بحكم شهرته، فإن رينولدز يعتقد أن الوقت قد تأخر لتصحيح العاملين في مطعم البيتزا المفضل لديه، لمعرفتهم بأنه في الحقيقة ليس الممثل الذي يظنونه.

ويضيف النجم الكندى: "يسألونني أحياناً كيف هى "جى لو"، وأرد عليهم بأنها بخير، ثم أحمل طلب البيتزا وأغادر"، وذلك في إشارة لخطيبة "بن أفليك"، المغنية الشهيرة جينيفر لوبيز.

ويخشى رينولدز أن يؤثر على سمعة المنتج وكاتب السيناريو المشهور بسبب طبيعته المتحفظة في التعامل مع الآخرين، ويقول إنه يحتاج لأن يكون مرحاً في التعاطي مع عاملي البيتزا حتى لا يتحدثوا من ورائه بتعليقات مثل "أعتقد أن "بن أفليك" لا يستمتع كثيراً بمقابلتنا.