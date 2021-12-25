شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق للفنانة شهيرة بعد تعرض ابنها عمرو محمود ياسين لحادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة شهيرة على حادث السيارة الذى تعرض له ابنها الفنان والسيناريست والكاتب عمرو محمود ياسين، حيث نشرت صورًا لسيارة ابنها بعد الحادث، وعلقت عليها، "الحمد لله والشكر لله إنك نجيت ابني يارب وسمعت لدعائي إمبارح، يا جماعة وقفت في الشباك الفجر أدعى لربنا يحميه ويحفظه عشان خايفة عليه لأنه لا ينام في اليوم إلا ساعتين بقاله كده أكتر من أسبوع.. بيكتب ويروح التصوير يطمئن علي كل تفصيله إرهاق ذهني وجسدي غير إنساني عشان كده كنت خايفة عليه مجاش في دماغي حادثة، وأنا بدعيله وأقول يارب احفظه بعينك التي لا تنام احميه من كل شر يارب بحق أسمك الأعظم الذي إذا دعينا به أجبت".



تدوينه شهيرة

وأضافت شهيرة، فى تدوينتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "كل ده يا جماعة لأنه في حالة إرهاق رهيبة لأنه بيعرض علي الهوا (نصيبي وقسمتك)، لكن إنه يحصله حادثة.. أتاريني يارب كنت بدعي وحاسة إن في خطر عليه صحيًا، لكن حادثة".

واختتمت الفنانة شهيرة حديثها بالدعاء لله على سلامة ابنها، "يارب بشكرك وبشكر فضلك عليا يارب تمم علي خير هو نايم دلوقت مقدرش حتي يعمل أشعة يارب لما يعملها يبقي خير يارب دعواتكم بالستر".

وكان عمرو محمود ياسين، تعرض لحادث بسيارته إلا أنه لم يصب بأذى أو أى مكروه، وانتهي الأمر بصدمات في السيارة، ونشر عمرو محمود ياسين صورًا لسيارته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلق عليها بـ : "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل وأنا بخير الحمدلله" .