شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تنشر صورة جديدة لوالديها.. وحلا شيحة: "حبايبي جمال في الجنة ونعيمها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة إيمي سمير غانم صورة جديدة لوالديها دلال عبد العزيز وسمير غانم، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت حلا شيحة على الصورة "حبايبي جمال في الجنة ونعيمها إن شاء الله"، كما وضعت عددًا من النجمات إيموجى قلوب حمراء على الصورة.





وكشفت النجمة ايمى سمير غانم، فى ظهور جديد لها، عن وجودها بجوار "بئر عذق" المتواجد فى المدينة المنورة، خلال تواجدها فى السعودية لأداء مناسك العمرة.

ونشرت إيمى، الفيديو عبر ستورى حسابها على انستجرام، ظهرت خلال بجوار البئر، صحبتها بتعليق: "بئر عذق.. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد".

سبق وظهرت الفنانة إيمى سمير غانم، فى أحدث ظهور لها داخل الحرم المكى، لإجراء مناسك العمرة، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو تظهر من خلاله وهى ترتدى الحجاب والعباءة السمراء من داخل الحرم المكى، لتكتفى بتوثيق اللحظة التى تعيشها، حيث ظهر فى الفيديو سجادة الصلاة التى تجلس عليها بالقرب من الكعبة المشرفة. لتحقق بذلك إحدى الأمنيات التى كانت تتمناها بعد وفاة والديها، حيث دعت الله أن يكتب لها أداء العمرة، وهو ما تحقق بالفعل.