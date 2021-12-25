شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى ضمن قائمتى The Playlist وThe Guardian لأفضل أداء تمثيلى فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار موقع The Playlist العالمى النجم أمير المصرى ضمن قائمته لأفضل أداء تمثيلى عن فيلم Limbo فى عام 2021، وشملت القائمة 24 نجمًا آخرين، من بينهم بن أفليك عن فيلم The Last Duel، بينيلوبى كروز عن فيلم The Lost Daughter وخواكين فينيكس عن فيلم C’mon C’mon..



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كما اختاره الناقد البريطانى الأشهر بيتر برادشو ضمن قائمته لأفضل الممثلين خلال هذا العام، وذلك فى مقال نشره عبر موقعThe Guardian، ومؤخرًا فاز أمير المصرى بجائزة أفضل ممثل فى جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland وذلك عن دوره فى فيلم Limbo ، كما شارك كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربى بالدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

ويُعرض لأمير المصرى فى دور العرض العربية فيلمه الأحدث ريتسا، كما حقق نجاحًا كبيرًا على قناة ON TV ومنصة Watch it بعد عرض حكاية النظارة البيضا ضمن مسلسل نصيبى وقسمتك، وينتظر حاليًا إطلاق مسلسل Rogue Heroes قريبًا فى بريطانيا، وعلى منصة نتفلكس يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل The One، والذى يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذى يعمل فى شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التى دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

أمير المصرى هو ممثل مصرى بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودى هارلسون، وُلد فى القاهرة ونشأ فى لندن، قدّم فى مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.