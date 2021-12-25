شكرا لقرائتكم خبر عن من الرسم للمكياج.. ابنة "ذا روك" تضع مساحيق تجميل لوالدها قبل ذهابه للجيم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمام بالغ يوجهه النجم العالمى دوين جونسون للعناية ولقضاء وقت طويل مميز مع ابنته الصغيرة جيسى، على فترات متقاربة دون أن ينشغل عنها بسبب أعماله، وهو ما يظهر فى الصور والفيديوهات التى ينشرها باستمرار لهما عبر السوشيال ميديا، بما يعكس تفاصيل الحياة الأسرية ومواقفها المختلفة والطريفة معًا.

ويبدو أن جيسى تريد أن تصبح فنانة ما يجعلها تظهر مهاراتها فى الرسم، حيث نشر "ذا روك"، فيديو جديد عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وتظهر ابنته وهى تضع له مساحيق التجميل "المكياج" قبل الخروج من المنزل، وعلق دوين جونسون، على الفيديو: "في طريقى للخروج من المنزل للحصول على تمرين عشية عيد الميلاد، قررت صغيرتى وضع المكياج لى، بحجة أنه سيجعل تمريني أفضل، وأنا خصصت لها 15 دقيقة".

المكياج

ولم يكن هذا المشهد الطريف هو الأول بين دوين جونسون وابنته، حيث سبق ونشر "ذا روك" فيديو له مع ابنته وهى تقوم بالرسم على وجهه بمناسبة عيد ميلادها، موكدًا أن لديها روح الدعابة، مشيرًا إلى فخره بها.

ويشتهر ذا روك، من حين لآخر بمشاركة متابعيه وجمهوره بصور مع اطفاله عبر حساباته الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، والتي كان احدها وهو يضع الألوان على اظافر ابنته التي تجلس في غاية السعادة.

جيسى تضع المكياج لذا روك

ومن جانب آخر، وصلت إيرادات فيلم النجم العالمى دواين جونسون Jungle Cruise صاحب الـ49 عاما، إلى 202 مليونًا و952 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد طرح العمل يوم 30 يوليو الماضى بـ مختلف دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات Jungle Cruiseفيلم للنجم العالمى الشهير بـ ذا روك بين 110 ملايين و981 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و91 مليونًا و971 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020، ليطرح في 30 يوليو من العام الجارى 2021.