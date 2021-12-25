شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد وعروستها بنفس الملابس وتسريحة الشعر فى صورة من 25 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة تارا عماد، صورة قديمة لها من خلال "ستورى" حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهرت تارا عماد في الصورة بمرحلة الطفولة وهي في سن الرابعة من العمر، أى أن الصورة التقطت قبل 25 عامًا تقريبًا، حيث إن عمرها حاليًا يقترب من الـ 29 عامًا، واستعادت تارا عماد، بهذه الصورة ذكريات طفولتها، ما نال إعجاب متابعيها، وعلقت تارا علي الصورة بأن لعبتها ترتدى زى من اللون الأحمر مثلها، وأن لديها نفس شعرها وهي صغيرة.



تارا عماد وهي صغيرة



تارا عماد 2003

ويبدو أن تارا قررت استعادة المزيد من الذكريات حيث كشفت أيضًا عن صورة لها وهي صغيرة برفقة صديقها ونفس الصورة عندما أصبحا شابين، وعلقت علي الصورة بالتواريخ فالأولى التقطت لهما في العام 2003، أما الثانية فكانت خلال العام الجارى 2021.



تارا عماد 2021



تارا عماد برفقة صديقها في 2021

وفي سياق آخر تعاقدت الفنانة تارا عماد، على فيلم "نصى الحلو"، للنجم رامز جلال لتجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال الأحداث، ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل فى الديكورات التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل محمود كريم حاليًا، حيث إن التصوير سيكون فى القاهرة وشوارعها ما بين شقق بمصر الجديدة ومدينة أكتوبر. فيلم "نصى الحلو" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وسوف يبدأ التصوير في أول شهر من العام الجديد 2022، وتعاون رامز جلال مع المؤلف لؤى السيد قبل ذلك في أكثر من عمل منهم فيلم "أحمد نوتردام، وسبع البرمبة"، وغيرها من الأعمال، والمفترض أن يبدأ رامز خلال الفترة المقبلة التحضير لبرنامجه الجديد الذي يعرض كل عام في موسم رمضان.



تارا عماد وهي صغيرة برفقة صديقها

من ناحية أخرى تشارك تارا عماد فى فيلم "الجواهرجى" مع النجم محمد هنيدى، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبد الرسول، وريم مصطفى، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية.