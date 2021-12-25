شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات وصور نادرة بالذكرى الـ88 لتشارلي تشابلن.. لماذا طردته أمريكا ثم كرمته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن تشارلي تشابلن مجرد ممثل كوميدي أضحك الملايين من البشر حول العالم لكنه كان فنانا بكل ما تحمله الكلمة من معني فقد كان هذا الأسطورة الفنية والأيقونة السينمائية ففي معظم أفلامه كان يكتب، يخرج، ينتج، يحرر ويلحن الموسيقى، فقد مكنته الاستقلالية المالية في قضاء سنوات في التطور والإنتاج التصويري، وتميزت أفلامه بالكوميديا التهريجية التي تختلط مع العاطفة، تجسدت في نضال المتشرد ضد الشدائد. ويحتوي العديد منها على المواضيع الاجتماعية والسياسية، فضلا عن العناصر التي تتعلق بالسيرة الذاتية.

اليوم 25 ديسمبر تمر الذكري الـ 44 علي رحيله فقد رحل عام 1977 بعد أن قدم إرثا سينمائيا عظيما واليكم معلومات وصور عن هذا الفنان الكبير الذي كان ولا يزال له تأثير كبير علي أجيال وأجيال من الفنانين وهذه 5 معلومات و10 صور عن هذا الفنان العظيم الذي نال شهرة عالمية لم ينالها اي فنان مثله في التاريخ .

قامت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1952 بمنع (تشابلن) من الدخول مجدداً إلى أراضيها:

ذلك بسبب شكوك السلطات الأميركية بتعاطفه مع الشيوعية، وتم طرد شابلن عندما غادر إلى بلاده الأصلية بريطانيا لمشاهدة عرض أول لأحد الأفلام وعندها أعلنت الولايات المتحدة أن لا عودة للمشتبه بشيوعيته.



صورة ملونة لتشارلي شابلن



صورة نادرة

قام (تشابلن) شخصياً باستلام جائزة أوسكار فخرية في عام 1972:

بعد مرور 20 عاماً على طرد تشابلن من أمريكا ، وربما كتعويضٍ على نفيه، قامت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بتكريم (تشابلن) البالغ من العمر حينها 82 عاماً بمنحه جائزة أوسكار فخرية وهي جائزة الأوسكار الثانية التي نالها من أصل ثلاث، قام (تشابلن) بحضور الحفل وتلقّى تصفيقاً حاراً من كافة الحضور الذين وقفوا لتحيته في لحظة تُعدّ من أفضل لحظات الأوسكار في التاريخ، وعندما تحدث أخيراً قال للحضور: أنا أشكركم على شرف دعوتي إلى هنا، أنتم جميعاً أناسٌ رائعون ولطيفون.



تشارلي شابلن الوسيم بدون ماكياج



تشارلي شابلن أيقونة عالمية

قامت عالمة فلكٍ روسية بتسمية كوكب على اسمه :

في عام 1981 قامت عالمة الفلك الروسية Lyudmila Georgievna Karachkina -والتي قامت باكتشاف أكثر من 100 كوكبٍ صغير- بتسمية أحد هذه الكواكب نسبةً إلى المخرج الأسطوري وأطلقت عليه اسم 3623 Chaplin.



تشارلي شابلن اهتم بالاطفال



تشارلي شابلن واينشتاين

تحويل منزل (تشابلن) السابق في سويسرا إلى متحف :

في عام 2016 والموافق لذكرى عيد ميلاد (تشابلن) الـ 127 تم تأسيس متحف باسم عالم (تشابلن) مخصصٌ لحياة وأعمال المخرج الراحل في منزله السابق في سويسرا، استقبل المتحف 300,000 زائر في العام الأول من افتتاحه، حيث يتمكّن الزائرون من رؤية منزله الذي يدعى Manoir de Ban الواقع في بلدية Corsier-sur-Vevey على ضفاف بحيرة جينيفا.

يضمّ العقار أيضاً استوديو يتم فيه عرض أعمال (تشابلن)، وتماثيل شمعية، وإعادة تمثيل بعض المقاطع من أفلامه، كما يضم مطعماً سُمّي على اسم شخصيته الشهيرة The Tramp.



تشارلي شابلن صورة تجمعه مع نجمة هولييود



تشارلي شابلن وهو يضع ماكياجه

سرقت جثته بعد وفاته وطالب اللصوص بفدية 600 ألف دولار:

حتى بعد موته تسبّب (تشابلن) بإثارة الجدل، فقد وافته المنية عام 1977 وتم دفنه بجانب منزله في سويسرا، وبعد مرور ما يقارب 3 أشهر على رحيله سرق لصان جثته ، وطالبا بمبلغ 600,000 دولار أمريكي من أجل إعادة الجثة ، ولكن الشرطة أعادت الجثة وقبضت علي اللصين ، وقبل ذهابهما للسجن كتبا رسالةً يعتذران فيها لـ (أونا) أرملة تشابلن التي سامحتهما .



تشارلي شابلن رحل 25 ديسمبر عام 1977