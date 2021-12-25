محمد رمضان ينشر صورا بملابس صيفية.. وهكذا علّق حمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه، صورًا بإطلالة صيفية له خلال تواجده في مدينة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر رمضان في الصور "عاري الصدر"، وعلّق قائلا: "أحب أقول للشتا إحنا الصيف".

وعلّق الفنان حمادة هلال على صور محمد رمضان قائلا: "أحب أقول للصيف إحنا شتا وشتا أوي".

وكان أخر أعمال الفنان محمد رمضان، أغنية "جو البنات" التي قدمها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي أقيم يوم 14 أكتوبر الماضي، مع نجمي المغرب ريد وان ونعمان بلعياشي.

بينما أخر مسلسلاته "موسى" مع سمية الخشاب والذي عُرض في موسم رمضان الماضي.