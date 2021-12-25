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رانيا يوسف تخضع لجلسة تصوير جديدة.. ومتابعيها: "أحلى ست في مصر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت رانيا صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأحمر.

وانهالت التعليقات من الجمهور على رانيا يوسف، وجاءت كالتالي: "قمر الله وأكبر، أنتي قمر، قلبي، جميلة، بسكوتة مصر، الحب كله، أحلى ست في مصر، دايما أخر شياكة، قمر حبيبتي" وغيرها.

يذكر أن رانيا يوسف حضرت مؤخرا المؤتمر الصحفي لمسلسل "الماليك"، بأحد الفنادق الكبرى.

وكان بين الحضور من الفنانين أبطال العمل، كل من: رانيا يوسف ومحمد لطفي ورامي وحيد ومحمد سليمان وعمر حسن يوسف والمؤلف هشام هلال.

مسلسل "المماليك" بطولة: رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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