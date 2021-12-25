"نجيت ابني يارب".. شهيرة تكشف سبب حادث نجلها عمرو محمود ياسين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة شهيرة عن سبب حادث السير، الذي تعرض له نجلها المؤلف عمرو محمود ياسين، صباح اليوم السبت.

ونشرت شهيرة صورًا لسيارة نجلها المتهشمة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "الحمدلله والشكر لله إنك نجيت ابني يارب، وسمعت لدعايا امبارح، يا جماعة وقفت في الشباك الفجر أدعي لربنا يحميه ويحفظه عشان خايفة عليه لأنه لا ينام في اليوم إلا ساعتين بقاله كده أكتر من أسبوع، بيكتب ويروح التصوير يطمئن على كل تفصيلة، إرهاق ذهني وجسدي غير إنساني عشان كده كنت خايفة عليه".

وأضافت: "مجاش في دماغي حادثة وأنا بدعيله وأقول يارب احفظه بعينك التي لا تنام، احميه من كل شر يا رب بحق اسمك الأعظم الذي إذا دعينا به أجبت، كل ده يا جماعة لأنه في حالة إرهاق رهيبة لأنه بيعرض على الهوا (نصيبي وقسمتك)، لكن إنه يحصله حادثة أتاريني يارب كنت بدعي وحاسة إن في خطر عليه صحيا، لكن حادثة؟".

وتابعت: "يارب بشكرك وبشكر فضلك عليا، يارب تمم على خير هو نايم دلوقتي مقدرش حتى يعمل أشعة، يارب لما يعملها يبقى خير، يارب دعواتكم بالستر، طبعا الحادثة نام وهو سايق، استرها يا أكرم الأكرمين يارب يارب".

وكان عمرو نشر صورة سيارته المهشمة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل، وأنا بخير الحمد لله".

ومن ناحية أخرى ينتظر عمرو ياسين عرض الحكاية الخامسة "تاج راسنا بابا" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك" الموسم الرابع، على شاشة "On".

تعرض الحكاية من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في الثانية صباحا، والواحدة ظهرا. كما تعرض عبر قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تعاد في الخامسة صباحا، والعاشرة صباحا، والرابعة عصرا.