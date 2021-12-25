منة عرفة: "بلبس إيه مبلبسش إيه دي حاجة بتاعتي أنا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل الفنانة منة عرفة، وزوجها محمود المهدي، ضيفين على برنامج "مع الفارس" مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة "الرشيد" العراقية، قريبا.

ونشر الفارس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، برومو ترويجي لحلقة منة عرفة وزوجها، وخلاله قالت: "أنا بلبس إيه مبلبسش إيه دي حاجة بتاعتي أنا".

أضافت: "على فكرة جزء من أسباب رجوعنا لبعض لما شوفنا شماتة الناس قد إيه".

واحتفلت منة عرفة بعقد قرانها على محمود المهدي، في 30 يونيو الماضي.

وانفصلت منة عرفة، عن محمود المهدي، في مطلع نوفمبر الماضي، قبل أن يعلنا عودتهما بعد أيام قليلة من إعلان الانفصال.

وكشف محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، مؤخرا في "ستوري" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، عن احتفالهما بالزفاف في شهر ديسمبر الجاري.