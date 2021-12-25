ميريام فارس تحتفل مع أولادها بـ"الكريسماس" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميريام في الفيديو وهي تحتفل مع أولادها بـ"الكريسماس"، وعلقت: "أجواء عيد الميلاد".

وأحيت ميريام فارس مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن مهرجان "ميدل بيست"، الموسيقي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مهرجان "ميدل بيست" بدأت فعاليات يوم الخميس 16 ديسمبر، وأحيا أول سهرة كل من محمد حماقي، وإليسا، وراشد الماجد، وماجد المهندس.

وأحيا الليلة الثانية يوم 17 ديسمبر، كل من أصالة، وبلقيس، وميريام فارس.

وأحيا الليلة الثالثة 18 ديسمبر كل من تامر حسني ووائل كفوري على مسارح ساوند ستورم بالرياض.

فيما اختتم المهرجان الهضبة عمرو دياب، والفنانة نانسي عجرم يوم 19 ديسمبر الجاري.