منة عرفة تنفعل على نزار الفارس: "مينفعش تسألني حاجة زي كده جوزي قاعد جنبي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل الفنانة منة عرفة، وزوجها محمود المهدي، ضيفين على برنامج "مع الفارس" مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة "الرشيد" العراقية، قريبا.

ونشر الفارس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، برومو ترويجي لحلقة منة عرفة وزوجها، وخلاله يسألها: "هل باركتي لخطيبك السابق على زواجه؟"؛ فترد بانفعال: "لأ مينفعش تسألني حاجة زي كده أنا جوزي قاعد جنبي".

ودائما ما ترددت شائعات حول علاقة الفنانة منة عرفة بالطبيب والإنفلونسر علي غزلان، قبل أن يحذفا صورهما معا من على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفل علي غزلان، بزفافه على فرح شعبان ملكة جمال مصر عام 2017، يوم 12 ديسمبر الجاري، بأحد فنادق القاهرة.

واحتفلت منة عرفة بعقد قرانها على محمود المهدي، في 30 يونيو الماضي.

وانفصلت منة عرفة، عن محمود المهدي، في مطلع نوفمبر الماضي، قبل أن يعلنا عودتهما بعد أيام قليلة من إعلان الانفصال.

وكشف محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، مؤخرا في "ستوري" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، عن احتفالهما بالزفاف في شهر ديسمبر الجاري.