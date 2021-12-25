هل هناك طائر تسبب بحرائق الغابات في أستراليا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 01:10 مساءً - منذ 54 دقيقة

تداول رواد مواقع التواصل حول العالم مقطع فيديو بلغات عدة، يظهر “طائرا شريرا” تخرج منه النار فيحرق الغابات، وزعم عدد كبير من ناشري المقطع أن طائر “الحدأة” مسؤول عن حرائق الغابات في أستراليا.

إلى ذلك، قال موقع (في ميزان فرانس برس) إنه صحيح أن بعض أنواع الطيور تنقل العيدان المشتعلة من مكان لآخر فتساهم في توسع حرائق الغابات، لكن لا يوجد طائر تنبعث منه النيران وفقا للخبراء، وهذا الفيديو مركب وفقا لناشره.

الفيديو يظهر ما يبدو أنه طائر يمشي على أرض عشبية، وينبعث منه نار ودخان، ثم مشاهد متفرقة لغابات تحترق.

وجاء في التعليقات المرافقة “تعرف على طائر الحدأة (..) الذي يُشعل النار في غابات أستراليا”.

وحصد هذا الفيديو عشرات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل بلغات عدة حول العالم منها العربية والإنجليزية.

من جهته، قال بوب غوسفورد، المتخصص الأسترالي في علم الطيور، لوكالة فرانس برس: “لا يوجد نوع من الطيور يقذف النار”، وأيده في ذلك الباحث، مارك بونتا، المقيم في الولايات المتحدة.

لكن الخبيرين أشارا إلى أن بعض أنواع الطيور يمكن أن تنقل العيدان المشتعلة عمدا لإشعال نار في مكان ما وإخراج فرائسها المتخفية.