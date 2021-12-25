الظهور الأوّل لـ شاروخان في كواليس فيلمه الجديد “باثان”.. كيف بدا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود الفنان الهندي، شاروخان إلى متابعيه وجماهيره مرة أخرى عبر الشاشات الفضية بعدما حرمهم من أعماله لمدة طويلة امتدت إلى حوالي 4 سنوات كاملة.

ومؤخراً، شُوهد شاروخان وهو في طريقه لاستكمال تصوير مشاهده في فيلمه الجديد “باثان”، والذي يُشاركه في بطولته جون إبراهام، وديبيكا باديكون، وإخراج سيدهارث أناند.

وشوهد شاروخان في حالة جيدة، حيث كان يرتدي قميصاً أسود وشعره في ذيل حصان فوضوي.

وجرى تصوير أجزاء من الفيلم قبل الموجة الثانية من فيروس كورونا، قبل أن يتوقف عندما تم القبض على نجل شاروخان آريان في تحقيق مخدرات.

وسيكون فيلم “باثان” هو أول مشروع سينمائي للممثل الهندي جون إبراهام، الذي يُؤدي دور عدو شاروخان ضمن أحداثه المشوقة.

كما يشارك سلمان خان في الفيلم كضيف شرف، حيث أدى مشهداً واحداً بشخصية “تايغر” الشهيرة سينمائياً بأفلامه لمدة 15 دقيقة فقط مع شاروخان.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلامية هندية أن شاروخان يسير في فيلمه الجديد “باثان” على نهج الفنان العالمي توم كروز في “مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح”.

ومن المقرر أن يظهر شاروخان في فيلم “باثان” وهو يقوم بعملية تسلق على برج خليفة، على غرار الحركة التي قام بها توم كروز في فيلم “مهمة مستحيلة”، حيث سيقفز من برج خليفة، الأطول في العالم.

يُذكر أنّ أريان خان، نجل النجم الهندي حصل على حكم بإطلاق سراحه مقابل دفع كفالة مالية، وقضى الحكم أيضاً بالإفراج مقابل كفالة عن المتهميْن الآخريْن اللذين تم إيداعهما السجن بجانب أريان، وهما عارضة الأزياء مونمون داميشا، وأرباز ميرشانت.