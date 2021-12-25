“إمبراطورة تيك توك”.. 4 ملايين مشاهَدة لبث شمس الكويتية المباشر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة شمس الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، أنها “إمبراطورة” تطبيق “تيك توك” الذي دخلته أخيراً، بعد حصولها على نِسب مشاهدات قياسية… قائلةً: “نعم امبراطورة التيك توك حضرت، 4 مليون لايك امس في بث واحد فقط وتصدر التوب وان مرتيييين في يوم وااااحد، شكراً لكل حبايبي اللي دعموني أحبكم، ناطرتكم في حفلة راس السنة باذن الله”، علماً أن الحفل سيُقام في دبي، وكانت قد شوقت جمهورها له بقولها: “بانتظاركم نحرق الجو في راس السنة”.

وكانت شمس قد شغلت شبكات التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو بدت فيه وهي ترقص، وأرفقته بتعليق جاء فيه: “كشفتكم يا كلاب” و”إهداء يدل دربه”.

وقالت المطربة الخليجية في المقطع المصوّر الذي شاركته عبر حسابيها الرسميين في تطبيقَي “إنستغرام” و”تيك توك”: “كشفتكم… عرفتكم، عاملين فيها ناس رايقين… حريقة تحرقكم”.

وحظي الفيديو بأكثر من ربع مليون مشاهَدة، إضافة إلى مئات التعليقات وآلاف الإعجابات.