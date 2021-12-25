شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد تحتفل بنجاح حكاية "حلم حياتي": انتي أحلي حاجة حصلتلى فى حياتي يا خديجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة مايان السيد بنجاح حكاية "حلم حياتى"، من مسلسل "إلا أنا"، ونشرت صورة مرسومة لشخصية خديجة التي أدتها في المسلسل، وهي بنت مصابة بالتوحد، وعلقت مايان علي الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "انتي أحلي حاجة حصلتلي في حياتي، يا خديجة.. أنا مميزة"، ووجه الجمهور لمايان الكثير من التعليقات المشيدة بها فور نشرها الصورة، حيث جاءت كالتالي: "رائعة بجد عاش أوي"، وقال آخر: "شاطرة أوي بجد".



مايان السيد

وتعد حكاية "حلم حياتى" من أول الأعمال التى تتمركز مادتها الدرامية على مرض التوحد ومناقشة طرق التعامل معه بشكل كامل، والتنمر الذى يتعرض له المصابون بالمرض بسبب براءتهم وعفويتهم المفرطة، كما تسلط الضوء على جهود الدولة فى وضع القوانين التى تحد من التنمر على ذوى الإعاقات ومرضى التوحد.

ويسلط المسلسل الضوء على أسرة مايان السيد (خديجة)، وكيفية تعاملهم مع حالتها والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها وتجسد مايان خلال أحداث الحكاية دور فتاة مصابة بالتوحد، وتواجه العديد من المواقف الصعبة بسبب مرضها.

"حلم حياتى" كانت تحمل اسم "إنسان مميز" قبل تغييره، وهى الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، وبطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.