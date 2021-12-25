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ليلى علوى وهند صبرى وميريام فارس يحتفلون بالكريسماس بمنازلهم.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من نجوم الفن بأعياد الكريسماس في منازلهم، وشاركوا جمهورهم ومتابعيهم بالصور عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم النجمة ليلي علوى، التي نشرت صورة تجمعهما بعائلتها مرتدين ملابس الكريسماس، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "استمتع بعيد الميلاد المبارك مع العائلة والأصدقاء وأحبائك".

ليلي علوي وعائلتها
ليلي علوي وعائلتها

 

ليلي علوي
ليلي علوي تحتفل بالكريسماس مع العائلة

كما نشرت النجمة هند صبرى، فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، خلال احتفالها أمام شجرة الكريسماس، والتي ظهرت خلال الفيديو بإطلالة مميزة باللون الأسود، مصحوبة بتعليق: "ليكن لكم عيد ميلاد مجيد، واجعلوا قلوبكم تنير".

هند صبري
هند صبري

 

فيما احتفل الفنان أحمد حاتم، بعيد ميلاده بالتزامن مع أعياد الكريسماس، وهو من مواليد يوم 25 ديسمبر عام 1987، ونشر صورته في منزله وهو يرتدي ملابس مزينة بشجرة الكريسماس، وعلق علي الصورة عبر حسابه بموقع أنستجرام :" 34 سنة.. كريسماس مجيد".

حاتم
أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلاده والكريسماس معا

 

احمد حاتم
تدوينه احمد حاتم

أما النجمة اللبنانية ميريام فارس، احتفلت بالكريسماس مع أبنائها بأجواء إحتفالية ، ونشرت فيديو يظهر وجود شخصية بابا نويل داخل منزلها، وعلقت علي الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"أجواء الكريسماس في منزل ميتري".

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ميريام فارس وابنها

 

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ميريام فارس

 

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ميريام فارس مع أبنائها

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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