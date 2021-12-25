شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء الكريسماس ونجوم العالم.. شاكيرا تحتفل مع أرنب وويل سميث يروج لكتابه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن العالمين على تهنئة الجماهير والاحتفال معهم بعيد الميلاد المجيد، حيث نشرت النجمة العالمية شاكيرا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة لها ترتدى قبعة عيد الميلاد وتحمل أرنب بين يديها، وعلقت على الصورة، "عيد ميلاد مجيد من توبى، وباسم كل أمهات الأرانب في العالم".

حساب شاكيرا على انستجرام



شاكيرا تحتفل مع أرنبها

بينما احتفل النجم الهند العالمي أميتاب باتشان، بنشر صورة عبر حسابه على إنستجرام"، وهى صورة معدلة ببرنامج الفوتوشوب، حيث يظهر يرتدى زى بابا نويل، وعلق عليها: "السلام والوئام، أحبكم".

أيضا، احتفل الممثل العالمى ويل سميث، ولكن بطريقة مختلفة، حيث أصدر روج لكتابه "will" الذى نشر مقطع فيديو ترويجى له بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.



حساب اميتاب تشان على انستجرام



اميتاب تشان يحتفل بالكريسماس

ونشر ويل سميث، عبر حسابه على إنستجرام، فيديو يوثق مراحل طباعة الكتاب، مستعينًا بأجواء الاحتفالات بعيد الميلاد، حيث ظهر مجسم لـ"بابا نويل" بجوار الكتاب، وكأنه يهدى الكتاب لجمهوره بهذه المناسبة السعيدة.

ويبدأ ويل سميث في كتابه من الطفولة حيث يصف كيف تحول من طفل خائف في منزل متوتر في غرب فيلادلفيا إلى واحد من أكبر نجوم الراب في عصره ثم أحد أكبر نجوم السينما في تاريخ هوليوود، مع سلسلة من النجاحات في شباك التذاكر التي من المحتمل ألا تنكسر أبدًا، في حكاية ملحمية عن التحول الداخلي والانتصار الخارجي، والتى يرويها ويل بشكل مذهل.

كتاب ويل سمث

يبث ويل سميث في كتابه أفكاره حول كيفية عيشه مع عائلته على مدار سنوات من النشاط الفنى حيث يؤكد أن نجاحه لم يكن فقط منقطع النظير، بل كانت عائلته بأكملها شريكة فيه لعيشها معه نفس النشاط الفنى والإحساس بالاستمتاع بالفن حيث يصف الأمر قائلاً: "لقد كانوا يشعرون بأنهم مثل نجوم الأداء في سيرك، وهي وظيفة لمدة سبعة أيام في الأسبوع لم يسجلوا لها". وتعتبر تلك المذكرات نتاج رحلة عميقة من معرفة الذات، حساب مع كل ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان بإرادته وكل ما يمكن أن يتركه وراءه، وقد كتبت بمساعدة مارك مانسون، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا عن كيفية اتقان الإحساس بالعواطف، المكتوب بطريقة يمكن أن تساعد الآخرين على فعل الشيء نفسه. ويعتبر ويل سميث واحدا من أشهر الفنانين في الولايات المتحدة والعالم واسمه الحقيقى هو ويلارد كارول سميث جونيور ‏وهو ممثل ، ومطرب، ومنتج أفلام، ومنتج أغاني، وكاتب ولد في 25 سبتمبر 1968، وحقق نجاحات مبهرة في عالم التلفزيون والأفلام والأغاني، وفي عام 2007، وصفته مجلة نيوزويك بأنه أكثر الممثلين تأثيرا في هوليوود، رشح لأربع جوائز جولدن جلوب، ولجائزتي أوسكار، وحصل علي أربع جوائز جرامى.