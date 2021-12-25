شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تحتفل اليوم بعيد ميلادها.. اعرف عدد الأعمال التي قدمتها حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة غادة عادل، بعيد ميلادها اليوم السبت 25 ديسمبر، والتي تعد من أهم نجمات جيلها واستطاعت أن تضع اسمها ضمن الصفوف الأولى في الشهرة والنجومية، فقد قدمت خلال مشوارها الفني الطويل 55 عمل فنى خطفت به المشاهدين وتربعت داخل قلوبهم بجمالها ورشاقتها وخفة ظلها حتى انها فتاة أحلام الكثير من الشباب، ولأدائها التمثيلى المتقن بأعمالها التي ظهرت به على الشاشة بالسينما والتليفزيون كان له دورا كبيرا في نجوميتها، وتعد غادة عادل مثال للكفاح حتى تحقيق النجاح، فقد بدأت مشوارها موديل إعلانات ولكنها كانت مفتاح دخول مجال الشهرة واعتبرت الإعلانات مجرد بداية سلم المجد للوصول الى حلمها والتي استطاعت بالفعل تحقيقه حتى أصبحت نجمة صف أول وتقدم البطولات المطلقة في السينما وتحقيق الإيرادات أيضا.





جاءت شهرة غادة عادل بعد الإعلانات من خلال مشاركتها أمير الغناء العربى هانى شاكر كموديل في كليب "تخسرى" عام 1997، وبسبب جمالها وأدائها التمثيلى في الكليب تلقت الكثير من العروض وقتها ليكون وش الخير عليها.





وفي نفس العام قدمت للتلفزيون فوازير "أبيض وأسود" كما شاركت في المسلسل الشهير "زيزينيا" الجزء الأول وجسدت شخصية "روزانا"، ثم عرض عليها الكثير من الأعمال السينمائية إلا أنه وقع اختيارها على فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" لتمثل فيه عام 1998، بجوار محمد هنيدى وأحمد السقا ومنى زكى وهانى رمزى وطارق لطفى ليكون أول مشوارها السينمائى.





ولمع اسم النجمة غادة عادل وقتها لتكون الواجهة السينمائية التي يستعين بها النجوم لتكون البطلة أمامهما فقد شاركت في عام 1999 بفيلم "عبود على الحدود" علاء ولي الدين، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز وعزت أبو عوف، من إخراج شريف عرفة، ثم في عام 2000 قدمت مسلسل "وجه القمر" وبعدها شاركت في فيلم "بيلية ودماغه العالية" مع محمد هنيدي وسعيد صالح وهالة فاخر ومن إخراج نادر جلال.





وفى عام 2001، قدمت فوازير مع النجم أحمد حلمى بعنوان "خليك جرئ"، وبنفس العام شاركت مع أحمد حلمى ومحمد سعد بطولة فيلم "55 إسعاف"، ومن إخراج مجدى الهوارى، ليزيد بريق غادة عادل وقتها من خلال بطولتها في فيلم "الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز وحسن حسنى، لتدخل بعدها في مسلسل "مبروك جالك قلق"، بالإضافة إلى 3 أفلام سينمائى هي ملاكى اسكندرية وحمادة يلعب وعيال حبيبة.





وعادت عام 2006 لتشارك أحمد حلمي البطولة في فيلم "جعلتني مجرماً" وشاركهم فيه الفنان حسن حسني وريهام عبد الغفور، وفى عام 2007 قدمت مسلسل "المصراوية" الجزء الأول وفيلمي خليج نعمة وفي شقة مصر الجديدة، وفى عام 2008 قدمت مسلسل "قلب ميت "وفيلم "كلاشينكوف" مع محمد رجب ومن إخراج رامي إمام.





واستمرت غادة عادل في تحقيق نجاحها من خلال بطولة فيلم "الوتر" لـ مصطفى شعبان، وفيلم "ابن القنصل"لـ أحمد السقا وخالد صالح، وفى عام 2012 قدمت مسلسلين هما فرح العمدة وسر علنى، لتعود للسينما مرة أخرى في 2013 ببطولة فيلم "على جثتى" مع أحمد حلمى وحسن حسنى، وفى 2014 قدمت مسلسلين هما "مكان في القصر"، والجزء الأول من "سرايا عابدين".





وفى عام 2015، حققت نجاح يضاف لها من خلال بطولة فيلم "اهواك" للنجم تامر حسنى، بالإضافة لبطولة مسلسل "الميزان" عام 2017، لتعاود للسينما من جديد مع النجم أحمد السقا في فيلم "هروب اضطرارى".





وكان لعام 2017 وش السعد حيث، كان للنجمة غادة عادل مشاركة أولى مع الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي يجمعها للمرة الأولى به، حيث لعبت غادة شخصية "العفريتة" التي تظهر لعادل إمام وتقتحم حياته وعائلته وتفتعل المقالب الطريفة والمضحكة لتشكل مواجهة مشوقة مع الزعيم.





وتوالت نجاحات غادة عادل في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية حيث خاضت بطولة أفلام مثل، "ولاد رزق2"، للنجم أحمد عز، وفيلم "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وفيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة، ومسلسل "مملكة ابليس" بجزئيه الاثنين، ومسلسل "ليالينا 80"، فيلم "الخطة العامية"، وفيلم "أحمد نوتردام" مع رامز جلال، وفيلم "200 جنيه"، وفيلم المحكمة"، وفيلم "قمر 14"، بالإضافة إلى أعمالها التي تواصل تصويرها.



