بعد تعرضه لوعكة صحية.. هذه هي حالة عبادي الجوهر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الفنان السعودي ​عبادي الجوهر​ لوعكة صحية طارئة، اضطرته إلى دخول المستشفى، والاعتذار عن إحياء حفله بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وغرّد عبادي الجوهر عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” ناشراً فيديو ظهر فيه على سرير في المستشفى، من دون أن يكشف تفاصيل مرضه، ومكتفياً بالقول: “جمهوري العزيز كنت أتمنى أن أكون معكم في حفل 31 كانون الأول (ديسمبر)، لكن وعكة صحية حرمتني أن أكون معكم ومع زملائي النجوم في هذا الحفل”.

وكان من المفترض أن يشارك عبادي الجوهر في حفل وداع عام 2021 واستقبال عام 2022، والذي يضم 13 فناناً وفنانة من أشهر المطربين في السعودية ودول الخليج العربي، وذلك على مسرح “محمد عبده أرينا” في “بوليفارد رياض سيتي”، وهم الفنانون: محمد عبده وأحلام وأصالة نصري وأنغام وأسماء لمنور ونوال الكويتية وعبد الله الرويشد وماجد المهندس وعبادي الجوهر ونبيل شعيل وعلي بن محمد وأصيل أبو بكر وفهد الكبيسي.