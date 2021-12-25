بالصور – هيفاء وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها في أجواء عائلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمناسبة خطوبة شقيقتها الصغرى “هناء”، وأقيم احتفال عائلي حضره عدد من المقربين من أسرة العروسين.

ووسط أجواء من الفرحة والسعادة، شاركت هيفاء وهبي جمهورها، على حسابها في “إنستغرام”، مقاطع فيديو وصور من الاحتفالية، إذ رصدت لحظة ارتداء شقيقتها “الخاتم”، من جانب خطيبها.

وجاءت الأجواء مميزة وكشفت عن فخامة الحفل، إذ حرصت هيفاء وهبي على أن تكون تلك الخطوبة كما السهرات تماماً، وأطلقت النجمة اللبنانية “زغرودة”، وسط الحضور، عقب ارتداء شقيقتها “الخاتم”.

تألقت هيفاء وهبي خلال احتفالية الخطوبة بإطلالة أكثر من رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا من اللون الكحلي وظهرت في الصور إلى جانب والدتها وشقيقتيها هناء وعليا. كما ظهرت هناء شقيقة هيفاء مرتدية فستاناً أحمر، واعتمدت مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر مناسبة، فيما اقتصر الحفل على العائلة والأصدقاء في المنزل.

وانتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه هيفاء وهبي، وهي تؤدي أغنيتها “لو كنت”، وسط أجواء احتفالية بين الحضور، واحتضنت شقيقتها، كما ظهر قالب من الحلوى مكون من 3 أدوار، والتقط العديد من الصور التذكارية توثيقاً للحدث.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي، على الصعيد الدرامي، كان مسلسل “اسود فاتح”، من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إبراهيم ربيع، حمدي التايه، ومن إخراج كريم العدل، وشارك في بطولته أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، روجينا، معتصم النهار، فراس سعيد، أحمد الشامي، ورانيا منصور.

أما على صعيد الغناء، فكانت آخرة أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت”، الذي جاء على طريقة “الديو” مع الفنان أكرم حسني، وهو من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج “أيديولوچي” للإنتاج الفني، وإخراج حسام الحسيني.