شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء أفضل من جسدوا شخصية الرئيس السادات فى ذكرى ميلاده الـ 103 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسد شخصية الرئيس السادات عدد كبير جدا من الفنانين في أعمال فنية مختلفة ما بين السينما والتليفزيون والمسرح أيضا، فقد كانت شخصيته ثرية بالتفاصيل وحياته مكدسة بالأحداث.

واليوم تمر ذكري ميلاد الرئيس الراحل محد أنور السادات بطل الحرب والسلام فقد ولد يوم 25 ديسمبرعام 1918 م في قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية أي مر على ذكرى ميلاده 103 عاما.



هؤلاء جسدوا الرئيس السادات

حتى كتابة هذه السطور فقد جسد شخصية الرئيس السادات 15 فنانا، ومن أوائل الفنانين الذين جسدوا شخصية الرئيس السادات الفنان الكبير الراحل عبد الله غيث جسد شخصيته الرئيس الراحل "أنور السادات"، في عام 1993، فى مسلسل "الثعلب"، بطولة نور الشريف، حيث يتناول المسلسل إحدى عمليات الفريق رفعت جبريل حينما كان يعمل ضابطًا فى المخابرات العامة المصري ثم قدمه الراحل نجاح الموجى من خلال فيلم "زيارة السيد الرئيس" عام 1994 .



الرئيس السادات

كما قدمه الفنان أحمد عبد العزيز فى فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى"، بطولة نادية الجندى، عام 1994، وتدور أحداث الفيلم حول راقصة مشهورة فى فترة الأربعينيات تقوم بجولات فنية خارج مصر، تتعرف على شاب تظن أنه مصرى، ويتضح فيما بعد أنه أحد الضباط الألمان، ثم تتعاون مع مصر للإيقاع به.

كما قدمه الفنان محمود البزاوى عام 1996 فى فيلم "ناصر 56" أمام أحمد زكى ويتناول الفيلم حياة عبد الناصر بين وزرائه ومكتبه وخطبه وعلاقاته بأعضاء مجلس قياة الثورة، وأولاده ولكن كان ظهور السادات قليلا في هذا الفيلم.

لكن يعتبر الفنان أحمد زكى أشهر الفنانين الذين اقترن اسمهم بشخصية الرؤساء وبالأخص الرئيس الراحل محمد أنور السادات، نظرا لبراعته فى تقمص شخصيته من خلال فيلم "أيام السادات" فقد اقتبس وتعايش زكى من روح السادات ودرس كل تفاصيل حياته وحركاته وطريقة نطقه للكلام وبالتالي وصل إلي الجوهر والمظهر في تجسيد الشخصية.

كما قدم شخصية الرئيس السادات أيضا الفنان جمال عبد الناصر من خلال فيلم "امرأة هزت عرش مصر" للنجمة نادية الجندى إنتاج 1995، وقدمه أيضا الفنان طلعت زين في فيلم "جمال عبد الناصر" بطولة خالد الصاوى وهشام سليم إنتاج 1999، وجسد أيضا الفنان محمد نصر شخصية الرئيس "السادات" في ثلاثة أعمال هى: مسلسل "العندليب" وفي مسلسل "صديق العمر" سنة 2014 وفي مسلسل "الجماعة" ليكون له السبق في تقديمه ثلاث مرات، كما جسده الفنان مفيد عاشور في مسلسل "إمام الدعاة" بطولة حسن يوسف - وعفاف شعيب عن قصة حياة محمد متولي الشعراوي.

كما قدم الفنان المصري العالمي خالد النبوي شخصية الزعيم من خلال مسرحية "كامب ديفيد" التي عرضت في مارس 2014 في العاصمة الأمريكية واشنطن للمؤلف "لورانس رايت" ليكون له السبق في تقديمه مسرحيا في عمل حقق نجاحا كبيرا في العالم.

ظهر أيضا في مسلسل "فارس الرومانسية" الذي يتناول سيرة حياة الأديب الكبير يوسف السباعي، الفنان زين نصار مجسدا شخصية الرئيس السادات، وشارك في بطولة العمل محمد رياض، رانيا فريد شوقي، أحمد شاكر عبداللطيف، وقدم شخصية الرئيس السادات الفنان عاصم نجاتي في مسلسل "ناصر"، وشارك في بطولة العمل مجدي كامل، صلاح السعدني، لقاء الخميسي.

وفي عام 2012، ظهرت شخصية الرئيس أنور السادات ضمن أحداث مسلسل "كاريوكا"، حيث جسد الدور الفنان محمد رمضان، وحرص صناع العمل على تسليط الضوء على شخصية الفنانة تحية كاريوكا الوطنية، وعلاقتها بالفدائيين، وشارك في بطولة العمل وفاء عامر، علاء مرسي، فادية عبد الغني.

وفي مسلسل "أوراق مصرية" الذي عرض منه ثلاثة أجزاء وحقق نجاحا كبيرا، وبدأ عرضه منذ عام 1998، واستمر حتى عام 2004، في الجزء الأول والثاني جسد شخصية الرئيس السادات الفنان محمود عبدالمغني، بينما قدم الشخصية في الجزء الثالث الفنان أحمد بدير.