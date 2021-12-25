شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره: "قدر الله وما شاء فعل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين لحادث بسيارته إلا أنه لم يصب بأذى أو أى مكروه، وانتهي الأمر بصدمات في السيارة، ونشر عمرو محمود ياسين صورا لسيارته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير الحمد لله".



سيارة عرمو محمود ياسين



عمرو محمود ياسن يتعرض لحادث سيارة



عمرو محمود ياسين

وكان قد تغيب عمرو محمود ياسين عن حفل ازاحة الستار عن تمثال والده الفنان الراحل محمود ياسين لم يستطيع حضور الحدث بسبب انشغاله ببعض الأعمال التي لم يستطيع التخلي عنها علي الإطلاق، حيث كشف عمرو عن سبب عدم حضوره من خلال صفحة الفيس بوك الخاصة به حيث كتب "للأسف الشديد تمنعني ظروف العمل "صعبة" من التواجد الآن بمدينة بورسعيد لازاحة الستار عن تمثال الوالد الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي بمدينة بورسعيد و حضور تلك الاحتفالية".

وأضاف "في الحقيقة هذا الأمر يؤلمني كثيرا .. وقد حاولت بكل ما استطيع أن اتواجد ولكن مسؤولية العمل و العرض على الهواء كانت عائقا دون وجودي".

وانهي عمرو محمود ياسين حديثه بـ " الفنان محمود ياسين احد ايقونات الفن المصري والسينما المصرية و صاحب رصيد كبير من الاعمال الاجتماعية و الوطنية و الدينية . و له مشوار رائع في مجال العمل التطوعي عبر سنوات طويلة سواء على المستوى المحلي او العالمي .. حيث شغل منصب سفير النوايا الحسنة لبرنامج الجوع التابع للامم المتحده .. و لهذه الاسباب تكرمه مدينته اليوم .. كل الشكر لمحافظة بورسعيد وأهلها الكرام و رحم الله الوالد الغالي"