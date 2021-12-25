شكرا لقرائتكم خبر عن من هو زكى جمعة فى حياة عادل إمام؟ الزعيم يجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد شهير للفنان عادل إمام بمسرحية "مدرسة المشاغبين" أمام الفنانة الراحلة سهير البابلى، يقول فيه: فين أيام رفاعة الطهطاوى.. وقاسم أمين وعلى مبارك وزكى جمعة.. مين زكى جمعة ده؟

زكى جمعة هو شخصية حقيقة فى حياة النجم عادل إمام وليس مجرد اسم وضعه كإفيه فى المسرحية، وحكاية ذلك الرجل "زكى جمعة" يكشفها الزعيم أثناء تكريمه بدار الأوبرا منذ فترة حيث قال: زكى جمعة هو رئيس فريق التمثيل بكلية الزراعة الذى احتضن عادل إمام واختبره قبل التحاقه بفريق التمثيل وهو الآن أستاذ بجامعة الزقازيق ورجل أعمال أيضا واسمه الحقيقى محمد زكى جمعة، وقال عنه الزعيم إنه كان نموذجا صالحا وعظيما من الشباب فى ذلك الوقت.



الدكتور محمد زكي جمعه الذي قال اسمه عادل امام في مسرحية مدرسة المشاغبين

مدرسة المشاغبين مسرحية كوميدية مقتبسة عن الفيلم البريطاني (إلى المعلم مع الحب) عرضت فى 24 أكتوبر 1973 بعد حرب 73 بأيام قليلة، من بطولة فرقة الفنانين المتحدين المصريين سعيد صالح، عادل إمام، يونس شلبى، أحمد زكى، حسن مصطفى، سهير البابلى وهادى الجيار، ألف المسرحية الكاتب المصرى على سالم.

تتلخص أحداث المسرحية فى خمسة من الطلبة المشاغبين، يجمعهم فصل واحد داخل مدرسة لا يستطيع مديرها السيطرة على شغبهم، حيث يظهرون تفوقهم عليه فى عدة مواقف، فيبعث مدير المنطقة بمعلمة كى تهذب الأولاد، فيعبث معها الأشقياء أول الأمر، لكنها لا تكل، وتحاول جاهدة تهذيب الأولاد، وتستطيع في النهاية أن تسيطر على مجرى الأمور وعلى الأولاد.



زكي جمعة وعادل امام

تمتلئ المسرحية بالمواقف الكوميدية الساخرة، وذلك الأمر كان سببا في شهرتها وأيضا في صعود نجومها إلى أعالى المسرح والسينما المصرية لاحقا.