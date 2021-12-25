شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا عن سقوطه على المسرح: "هو أنا بغني أجنبي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مؤدي المهرجانات حمو بيكا ما تردد عن سقوطه على المسرح خلال حفله في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع " فيس بوك"، أنه موجود في السعودية، وأن الشخص الذي سقط في الفيديو كان يغني أغنية أجنبية، مشيرا إن الفيديو لا يمت له بصلة.

وقال بيكا في الفيديو :"أنا طالع أقول كلمتين للناس اللي مبتحبليش الخير.. أنا بخير وبسلامة وأنا دلوقتي في السعودية وعندي حفلات هناك.. مش أنا اللي كنت في الحفلة ولا وقعت على الستيدج ولا حاجة.. الأغنية اللي كانت شغالة أجنبي هو أنا بغني أجنبي".



حمو بيكا



حمو بيككا

وأضاف :"عايز أوجه رسالة للناس اللي بتنفسن والناس اللي بتبص لعيشة الناس واللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته، واللي يتكلم عليا كلمة وحشة تقعد له ولعياله ولعافيته واللي يتكلم عليا كلمة خير أنا بتمنى له الخير..

وكان تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو لمطرب تم سقوطه على خشبة المسرح، الأمر الذى اعتقده البعض أنه مطرب المهرجانات حمو بيكا، ولكن نفس الفيديو تم تداوله من حوالى 3 سنوات وقيل حينها إنه المطرب اللبناني جو رعد، حيث كان يقوم بنفس الحركات على خشبة المسرح .

وأعرب مؤخرا مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن استيائه من هبوط عدد مشاهدات أغانيه علي حسابه "، قائلا في فيديو جديد له بموقع "فيس بوك:" لما انزل تراك على يوتيوب اللي عندي فيه 5 مليون متابع ويتشاف 11 ألف مرة كده يبقى في مصيبة يا عم مارك شوف لنا حل.. ممكن أسيب اليوتيوب وأنزل على فيس بوك.. أنا هقفل كل قنواتي واعتزل المهرجانات".

كما رد حمو بيكا على تعليق من أحد متابعيه، والذي سخرمن مهنة الجزارة التي يتقنها مطرب المهرجانات منذ الصغر، والذي قال له: هات شوية خرفان وروح بيعهم، ليرد بيكا: مالها الجزارة مهنتي ومقدرش استغنى عنها هو أنت تطول تشتغل جزار.. أجدادي وأهلي كلهم شغالين المهنة دي".

ورد على متابع آخرقائلا :"يارب تصرف اللي بصرفه أنا تعبان وميت وباخد حقنة بـ45 ألف جنيه خدوا فلوسي وأدوني صحتي.. صحتي كلها راحت بعد عملي في الوظيفة دي".