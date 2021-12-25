شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مسلسلات تنافس بأجزاء جديدة فى رمضان المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم رمضان المقبل تواجد عدد من المسلسلات المتنوعة، منها ما يقدم جزء ثان، ومنها ما يقدم الجزء الثالث وذلك خلال الموسم الدرامى، وتأتى القائمة كالتالى: مسلسل الاختيار بطولة النجوم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وإخراج بيتر ميمى.

كما يقدم النجم أحمد مكى الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوى" ويشارك في بطولته كل من الفنانة الشابة رحمة أحمد، وبيومى فؤاد، وهاشم إسماعيل، ومحمد سلام، إخراج أحمد الجندى.

ويقدم النجم حمادة هلال، مسلسل "المداح 2" ويشارك في بطولته عدد من النجوم، تأليف أمين جمال وشريف يسرى ووليد أبو المجد، إخراج أحمد سمير فرج.

كما تقدم النجمة داليا البحيرى الجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، إخراج أحمد نور .

يشار إلى أن موسم دراما رمضان المقبل، يشهد تواجد 16 مسلسلا حتى الآن، وتتنوع بين الكوميديا والأكشن والوطنية والشعبى.

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