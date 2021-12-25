عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض المؤلف عمرو محمود ياسين لحادث سير، صباح اليوم السبت.

ونشر عمرو، صورة سيارته المهشمة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، وأنا بخير الحمد لله".

ومن ناحية أخرى ينتظر عمرو ياسين عرض الحكاية الخامسة "تاج راسنا بابا" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك" الموسم الرابع، على شاشة "On".

تعرض الحكاية من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في الثانية صباحا، والواحدة ظهرا. كما تعرض عبر قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تعاد في الخامسة صباحا، والعاشرة صباحا، والرابعة عصرا.

يذكر أنه عُرض حتى الآن من الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حكاية "النظارة البيضا" وقام ببطولتها أمير المصري، وحكاية "غرام بانتظام" من بطولة شريف سلامة، وحكاية "أوضة وصالة" من بطولة أحمد عبدالعزيز ورشوان توفيق، وحكاية "حلوة اللقطة" من بطولة هاني عادل.