حمو بيكا عن سقوطه على المسرح: هو أنا بغني أجنبي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نفى مغني المهرجانات حمو بيكا، ما تردد عن سقوطه على خشبة المسرح خلال حفل له في دبي.

وقال بيكا، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "مسرح إيه اللي أنا وقعت عليه! اللي كانت شغالة في الفيديو مزيكا أجنبي، هو أنا دلوقتي بغني أجنبي؟ أنا بخير وبسلامة وأنا دلوقتي في السعودية وعندي حفلات هناك".

أضاف: "مش أنا اللي كنت في الحفلة دي أصلا، ولا وقعت من على المسرح ولا حاجة، والكلام ده فشر، بيقولوا إني وقعت في دبي وأنا أصلا في السعودية، وبقول لكل الناس اللي قلقت عليّا أنا بحبكم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر تعرض مطرب للسقوط أثناء رقصه بسبب كسر في خشبة المسرح، يُشار إليه أنه مغني المهرجانات حمو بيكا خلال حفل له في دبي.

وبالبحث في أصل الفيديو المتداول والمنسوب إلى حمو بيكا، وجدنا أنه منشور على موقع "يوتيوب" منذ يوليو 2018، ونُسب في تلك الفترة أيضا للمطرب اللبناني جو رعد، لكن في حقيقة الأمر أن من سقط هو منسق أسطوانات أجنبي.

بالبحث أيضا وجدنا على صفحة حمو بيكا الرسمية أنه حاليا بالمملكة العربية السعودية في جولة غنائية، وليس في الإمارات كما أُشير في الفيديو.

حمو بيكا طرح يوم الخميس، عبر قناته بموقع "يويتوب"، مهرجان "ملعونة الفلوس" مع مودي أمين والسويسي، من توزيع مصطفي السيسي.

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة المهن الموسيقية الشهر الماضي قرارا بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات، وكان من بينهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، عنبة، كزبرة، حنجرة وغيرهم.