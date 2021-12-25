إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالديها.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالديها الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات من النجوم وكتبت الفنانة حلا شيحة: "حبايبي جمال"، واكتفت الفنانة غادة عبد الرازق بوضع رموز تدل على الحب، وكذلك الفنانة عبير صبري.

وكانت إيمي ظهرت منذ أيام في السعودية لأداء مناسك العمرة.

يذكر أن رحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.