تعليق منافسات الدوري المصري والإعلان عن بطولة جديدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، أمس الجمعة، إيقاف الدوري اعتبارا من 27 ديسمبر الحالي وحتى 6 فبراير، لانشغال المنتخب الأول ببطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وتقام كأس أمم إفريقيا في الفترة الممتدة بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين في الكاميرون، بعدما أكدت السلطات المحلية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم تثبيت موعدها رغم الشائعات حيال إلغاء أو تأجيل البطولة جراء جائحة كورونا.

وتضمن قرار إيقاف الدوري المصري، تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المقررة في 30 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة، على أن يتم تحديد موعد جديد لها لاحقا.

وأعلنت الرابطة أيضا، انطلاق بطولة كأس الرابطة المصرية للمرة الأولى بمشاركة ملزمة لـ18 فريقا من الدرجة الأولى، بنظام ثلاث مجموعات من ستة فرق.

وخلال دور المجموعات، يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك في كل مجموعة، ليتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بينما يتأهل صاحب أفضل مركز ثان للمقعد الرابع.