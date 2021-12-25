شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد: استعنت بصديق مقرب لى عنده توحد عشان "خديجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مايان السيد لتليفزيون ”الخليج 365”، إنها لمست شخصية ميريام الحقيقية لكى تجسد دور "خديجة"، فى حكاية "حلم حياتى" ضمن مسلسل "إلا أنا"، خصوصا وأنها شخصية اجتماعية، وكل تفاصيلها، وعلاقتها بوالدتها وتعرضها للتنمر فى المدرسة والتنمر الإلكترونى، لذلك قرروا أهلها بنقلها من مدرسة لمدرسة أخرى لكى تستطيع التعامل معها.

وتابعت مايان السيد، إن مخرجة العمل ياسمين قامت بتصوير ميريام، لنستند به فى التصوير، موضحة أن لديها صديق مقرب لديه توحد، وتعرض أيضاً للتنمر، واخذت منه كل تفصيلة عن معاناتاه والتنمر الذى تعرض له.

وأشارت ياسمين احمد كامل، أنه حينما عرض عليها الحدوتة شعرت بالخوف لثقل العمل، وقصة صعبة والتوحد، والأمهات التى بتنتقد العمل، قالت إنها اختارت نموذجا واحدا لكى تناقشه حتى يصل للجمهور والرسالة الأساسية أن يكون العمل إنسانى بحت ليكون سهلا وبسيطا.

واحتفل نجوم حكاية "حلم حياتى" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" بنجاحها فى ”الخليج 365”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكاية على المستوى الجماهيرى والنقدى، وشارك في احتفالية المسلسل نجوم الحكاية، وهم: مايان السيد بطلة المسلسل ومنة عرفة ويوسف عثمان وياسر صادق، ومخرجة العمل ياسمين أحمد كمال.

وتحدث صناع الحكاية عن كواليس تحضيرها وتصويرها، وآرائهم فى ردود الأفعال، وتحدثت مايان السيد عن رد فعل الجمهور عن الحدوتة، وتجسيدها لشخصية "خديجة"، والصعوبات التى واجهتها ومن الشخصيات التى جلست معها من ذوى الهمم كى تقدم خديجة بمزيد من المصداقية، كما تحدثت المخرجة ياسمين أحمد كامل عن اختيارها لفريق العمل، والكيمياء بينهم والكاستينج، والمعاناة أثناء التصوير، والأطباء النفسيين التى جلست معهم، وكشف الفنان يوسف عثمان عن تحضيراته لشخصية "على"، والفنان ياسر صادق الذى أكد أن شخصية والد خديجة تعبر عنه شخصيا، وأشياء أخرى كثيرة تحدث عنها أبطال الحكاية.