هانى رمزى فى ديكور فيلا على الطريق الصحراوى مع مسلسل "القاتل الذى أحبنى"

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان هانى رمزى مشاهده فى مسلسل "القاتل الذى أحبنى"، من بطولة النجوم هانى رمزى وسهير رمزى وصلاح عبد الله وآخرين، فى ديكور فيلا على الطريق الصحراوى، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير ليدخل غرف المونتاج والمكساج استعداداً للعرض.

ويشهد العمل عودة قوية للثنائى هانى رمزى وعمرو عابدين، واللذان قدما قبل سنوات مسلسلى "مبروك جالك قلق" عام 2005 و"عصابة بابا وماما" عام 2009، حيث دارت أحداث العملين فى أجواء كوميدية، وحققا نجاحا كبيرا للغاية.

وانشغل المخرج عمرو عابدين على مدار السنوات الماضية بعمله الإدارى، حيث تولى رئاسة أكثر من قناة فضائية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون أخرها قناة النايل دراما التابعة لقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو، والذى مازال يترأسها حتى الآن.

وشهدت الفترة الماضية عودة النجم هانى رمزى للساحة الفنية من جديد، وبالتحديد لعالم المسرح بمسرحية "أبو العربى"، حيث أعادت النجم الكوميدى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عاما عن آخر مسرحية شارك فيها، وهى "كدة أوكيه" عام 2003.

وعرض هانى رمزى مسرحية "أبو العربى"، طوال فترة الصيف، وشاركه بطولتها داليا البحيرى وأحمد فتحى وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وعمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق، وإنتاج وإخراج تامر كرم.