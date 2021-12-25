فن ومشاهير

أحمد حلمي يستعرض مهاراته في كرة القدم.. ويوجه رسالة لـ ليفربول (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

استعرض الفنان أحمد حلمي، مهاراته في كرة القدم.

ونشر حلمي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يستعرض مهاراته بالكرة.

حلمي علّق على الفيديو قائلا: "يا لو هتكلموني ياريت يبقى على بعد الضهر عشان بصحى متأخر".

ومن جانب آخر؛ يواصل النجم أحمد حلمي، تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العيل" والذي يتعاون خلاله مع النجمة روبي لأول مرة.

"العيل" بطولة النجوم: أحمد حلمي، روبي، أحمد مالك، محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب وغيرهم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا