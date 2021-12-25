نحات يصمم تمثالا لماجد الكدواني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

صمم النحات مايكل عادل زكي، تمثالا للنجم ماجد الكدواني، تزامنا مع عرض مسلسله "موضوع عائلي" عبر منصة "شاهد".

"زكي" نشر صور تمثال ماجد الكدواني عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "موضوع عائلي.. شغلي".

ويعرض لماجد الكدواني حاليا عبر منصة "شاهد"، مسلسل "موضوع عائلي"، مع النجوم: محمد شاهين، رنا رئيس، طه دسوقي، سما إبراهيم وغيرهم.

ويجسّد ماجد الكدواني خلال أحداث المسلسل شخصية "شيف" يُدعى "إبراهيم" يعيش حياة هادئة وبسيطة، ولكنه يصبح مستهترًا بعد وفاة زوجته "ليلى"، خاصة بسبب إصرار والدها على أن يطلقها قبل وفاتها وسفرها إلى لندن والابتعاد عنه، ولكن بعد مرور 20 عامًا يخبره والد "ليلى" بأشياء سوف تساعد على تغيير حياته وقلبها رأسا على عقب، ويعود مرة أخرى إلى تحمل المسؤوليات، والجو العائلي.

ويعرض مسلسل موضوع عائلي بشكل أسبوعي لمدة 3 أيام فقط على منصة "شاهد"، حيث يعرض المسلسل من الخميس إلى السبت، والعمل مكون من 10 حلقات.