أحمد خالد صالح ضابط شرطة فى مسلسل "آخر دور" مع دينا الشربينى

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان أحمد خالد صالح فى أحداث مسلسل "آخر دور" فى دور ضابط شرطة مع النجمة دينا الشربينى ويكون هناك كثير من المواقف بينهما وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق ومليء بالغموض، وينتمى العمل لنوعية الـ 12 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتتورط "دينا" ضمن الأحداث فى قضية قتل لكن المحكمة تحكم لها بالبراءة بعدما تشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مقتل الفنانة ثراء جبيل.

مسلسل "آخر دور" بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.

من ناحية أخرى يشارك أحمد خالد صالح فى مسلسل "الغرفة 207" مع الفنان محمد فراج ويواصل التصوير بشكل مكثف استعداداً للعرض قريباً، والمقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والمسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، ومن إخراج محمد بكير.