هكذا احتفلت نانسي عجرم مع بناتها الثلاثة بعيد ميلادها زوجها فادي الهاشم

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 05:43 صباحاً - احتفلت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، على طريقتها بعيد ميلاد زوجها فادي الهاشم، وبرفقة بناتهما الثلاث ميلا وإيلا وليان، في منزل العائلة بحضور ”بابا نويل“.

ونشرت ​نانسي عجرم​ صورة جديدة عبر خاصية الستوريز عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة عيد زوجها الدكتور فادي الهاشم. حيث ظهرت مع بناتها الثلاثة وزوجها وهم يقطعون قالب الحلوة، وعلقت عليها بكل حب: “عيد ميلاد سعيد والدي فادي”.

وتزوّجت عجرم من الهاشم عام 2008 في قبرص زواجاً مدنياً، وأنجبا ابنتهما الأولى عام 2009، والثانية عام 2011، والثالثة عام 2019.

وكانت الفنانة اللبنانية قد أحيت قبل أيام حفل ختام مهرجان ”مدل بيست“ في العاصمة السعودية الرياض، والذي استمر على مدى 4 أيام بمشاركة 200 فنان عربي وعالمي قدّموا حفلات غنائية وموسيقية على 8 مسارح مختلفة، من أبرزهم راشد الماجد وإليسا ومحمد حماقي وماجد المهندس وعمرو دياب ووائل كفوري وتامر حسني، وميريام فارس وبلقيس.