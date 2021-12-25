احمد حلمي يستعرض مهاراته الكروية ويوجه رسالة الى نادي ليفربول!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 05:43 صباحاً - استعرض الفنان المصري أحمد حلمى، مهاراته فى الكروية عبر مقطع فيديو شاركه مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي

وعلق احمد حلمي على الفيديو الذي ظهر فيه هو يلاعب الكرة من حديقة منزله مخاطبا بسخرية نادي ليفربول الانجليزي.

فقد كتب أحمد حلمي في تعليقه: “يا ليڤربول لو هتكلمونى، ياريت يبقى على بعد الضهر عشان بصحى متأخر”.

وقد اثار الفيديو تفاعلا واسعا من متابعي حلمي حيث رد عليه الفنان الكوميدى شيكو: “محدش هيكلمك يا حلمى بقى فووق بقى فوووق، محدش هيكلمك فوووق بقى” بينما علقت الاعلامية ريا ابي راشد كاتبة: “نحنا عندنا برنامج اسمه arabs got talent اذا حابب تشترك”.

من ناحية أخرى، يواصل أحمد حلمي تصوير فيلمه الجديد “العيل” الذي يظهر فيه بشخصيتين احدهما شخصية منها يظهر فيها بدور مريض نفسي يقع فى العديد من المشاكل فى إطار كوميدى، ويواصل تصوير العمل بشكل يومى فى الديكورات الخاصة بالعمل.