نسرين طافش بفستان قصير جانب شجرة الميلاد ودعوة لاعتناق المحبة والسلام!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 05:43 صباحاً - حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أجواء احتفالها بالكريسماس والسنة الجديدة من خلال تزيين شجرة عيد الميلاد.

ونشرت نسرين طافش مقطع فيديو ظهرت فيه بفستان قصير الى جانب شجرة الميلاد وعلقت داعية الى اعتناق المحبة والسلام.

وقالت نسرين طافش في تعليقها: “أيام قليلة و ندخل في سنة جديدة ، كل الأيام تمضي بحلوها و مرارها ، المهم أن تصنع فرقا بانسانيتك عاما بعد عام ، أن تصبح أكثر رحمة أكثر حبا أكثر لطفًا و تقبلًا ، أن تعرف قيمة نفسك جيدا بينما تحفظ قيمة الآخرين ، ان تراعي اختلاف مستويات وعي البشر ، أن تصلح بعض التفاصيل او تتجاهل بعضها الآخر لتصبح أكثر تركيزًا بما ينفعك ، بأن تعتزل ما يؤذيك ثم تعتنق السلام المحبة الحرية و الوعي منهجًا لحياتك ، تلك هي بهجة النفس و ذلك هو السمو الروحي????”.