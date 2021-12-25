شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عثمان لتليفزيون ”الخليج 365”: "ماكنتش أعرف إن فى أنواع كتير من التوحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان يوسف عثمان، أنه فى أول لقاء جمع بينه وبين المخرجة ياسمين أحمد كامل، بعد ترشيحه لحكاية "حلم حياتى" ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا"، شاهد تحضيراتها للعمل بشكل واعى، وفوجئ بكثير من المعلومات عن مرض التوحد قائلا: "حسيت انى جاهل وخفت من التجربة لأنها صعبة جداً، وفى أول مشاهد بينى وبين مايان السيد حسيت بقلق ورعب لأنى مش عارف اتعامل معاها ومش عارف اتعامل مع مايان نفسها لأنها دخلت في الشخصية ولاقيت اندماج رهيب بين ياسمين ومايان مخيف في اللوكيشن".

وأضاف يوسف عثمان خلال لقائه مع تليفزيون الخليج 365"، أنه لم يدرك أن هناك أنواعا مختلفة من التوحد وكان لدى جهل، لافتاً إلى أنه مهم أن يكون هناك قصة مثل "حلم حياتى" تناقش لكى يعرفها المجتمع ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا".

وأكد يوسف عثمان أن شخصية على" التي قدمها في العمل ليس ملاك بجناحين ولكنه بنى آدم طبيعي لأنه مر بلحظات شك في حبه لخديجة وخوف من حالتها، مشيراً إلى أنه حينما تقدم دراما مقبولة، ففي فكرة إقناع الجمهور بأن علي يحب خديجة على أرض الواقع أمر غير محتمل لأننا نقدم دراما، و"على" في الحدوته حب "خديجة" لأنها شخصية "بيور من جوه"، وعنده شكوك وهناك لحظات فكر في أن يترك خديجة، لذلك هذا يدل على أنه انسان طبيعى.