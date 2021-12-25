أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز: "أجمل واحدة من غير مجهود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين بملابس شتوية من حديقة المنزل.

وعلّق عدد من نجوم الفن على صورة ياسمين عبد العزيز، وبينهم بدرية طلبة وكتبت: "قلبي بقى يا ناس"، وندى رحمي وكتبت: "أجمل واحدة من غير مجهود"، ومحمد محمود عبد العزيز وغيرهم.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت لوعكة صحية في يوليو الماضي استمرت لـ 3 أشهر، بسبب خطأ طبي بعد إجراء عملية جراحية، ما أدى لثقب في القولون.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.