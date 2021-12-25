شبيه رشدي أباظة: "بيقولوا عليا مغرور" والشبه بيننا حاجة تشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضافت الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج "التاسعة" المعروض على القناة الأولى، محمد مؤمن شبيه الفنان رشدي أباظة، بعدما أثارت صوره جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب مؤمن عن سعادته بهذا الشبه "حاجة تشرف إني شبه رشدي أباظة"، وكشف عن أمنيته أن يدخل عالم التمثيل، مؤكدًا أنه لن يمثل بطريقة رشدي، ولن يقوم بتقليده في أي شخصية سيُختار لها.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت الكثير من الناس وكانت طريقًا يسير فيه أي شخص يمتلك موهبة ويريد إظهارها للجمهور، لافتا أنه متزوجا ولديه أولاد، ويشعرون بالسعادة من اهتمام الناس به ورغبة البعض في التقاط الصور معه "مش كل الناس عشان بيقولوا عليا مغرور".

وأوضح مؤمن أنه لا يقصد عمل تسريحة شعر أو شكل شنب رشدي، وطلبت منه شافكي المنيري أن يقف ليقارن الناس بينه وبين رشدي، مضيفا "الموضوع مش بقاله كتير بس فيه فترة كان المفروض هعمل قصة حياة رشدي أباظة كان أستاذ فكري أباظة بيمثل وعنده مكتب فني وكان كاتب قصة رشدي وكان خلاص هيعملها مع المخرج يوسف شرف الدين، اتصلت بأستاذ فكري قلتله أنا شبهه وسمعت انك هتعمل قصة حياته، وياريت اعمله قالي احنا حددنا البطل".

واستكمل "قالي في يوم أنا مكتبي عند نادي التوفيقية تعالى ولما شافني انبهر واتصل بالمخرج في ساعتها، ورحناله بيته وابتدينا نشتغل في الموضوع كنت بروح اماكن التصوير في أعمال أستاذ فكري عشان اخد على الجو، وللأسف الحظ لم يساعدني لأن فكري توفي".

واختتم "أقول للجمهور ادعولي ابقى محمد مؤمن الفنان في مستوى رشدي أباظة، والواحد بيسعى، أنا جاهز ومش عايز أقدم أي حاجة عايز أفلام تليق بإني شبه رشدي أباظة"، موجها رسالة لروح رشدي اباظة "متشكر وبدعيلك ليل ونهار لانه تعب أساسًا ووصل للقمة في التمثيل وأنا اخدت حتة منه".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا لشخص شديد الشبه بالدنجوان الفنان الراحل رشدي أباظة، ويدعى "محمد مؤمن".

وحرص عدد كبير منهم على عمل تكوينات جمعا فيها بين صورتين الأولى لرشدي والثانية لشبيهه.