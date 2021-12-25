يتدرب على الألعاب القتالية.. هاني سلامة ينشر صورا من كواليس مسلسل "طاقة نور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان هاني سلامة، جمهوره ومتابعيه، صورا من كواليس مسلسل "طاقة نور" عام 2017.

وظهر "هاني" في الصور وهو يتدرب على الألعاب القتالية من أجل دوره في المسلسل.

ونشر سلامة، الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "من كواليس مسلسل طاقة نور".

مسلسل "طاقة نور" من ﺇﺧﺮاﺝ رؤوف عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسان دهشان، وشارك في بطولته النجوم: حنان مطاوع، إيهاب فهمي، أشرف عبدالغفور، جيهان خليل، وهيدي كرم وغيرهم، وعُرض في موسم مسلسلات رمضان 2017.

ومن جانب آخر، يخوض الفنان هاني سلامة موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "قلب واحد" من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ويشاركه البطولة النجوم: عائشة بن أحمد، محسن محيي الدين، ماجد المصرى، وميرهان حسين وغيرهم.