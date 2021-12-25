رهف القحطاني تشكو من الملل بـ “اليوم الخميس”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 03:50 صباحاً - اقتحمت نجمة مواقع التواصل السعودية رهف القحطاني، الشهيرة بـ “وذ نكهة”، عالم الغناء غبر دويتو غنائي المطرب السعودي الصاعد عبدالله الأهدل حمل اسم ”اليوم خميس“.

وتضم كلمات الأغنية عبارات تعبر عن ”الملل“ وانتظار يوم الخميس، فيما زجت رهف القحطاني بعبارة ”وذ نكهة“، التي أوصلتها إلى الشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن كلمات الأغنية.

والأغنية، التي نشرها الأهدل عبر قناته في ”يوتيوب“ تزامنا مع يوم الخميس، تابعها أكثر من 26 ألف متابع.

وسبق أن خاضت رهف القحطاني تجربة الغناء، بإطلاقها أغنية ”حبي لكم وذ نكهة“، فيما أعلنت عبر حسابها في ”سناب شات“، أنها تستعد لإطلاق أغنية مع الشاعر عبدالله بن ناصر، الشهير بـ“عكروشان“، واصفة العمل القادم بـ“الضخم“.

وتصاعدت شهرة القحطاني في الآونة الأخيرة، خاصة عقب الأزمة التي أثارتها مع نجمة مواقع التواصل أميرة الناصر، والتي أسفرت في النهاية عن سجن الأخيرة.