شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحتفل بالكريسماس: استمتعوا بعيد الميلاد مع العائلة والأحباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة ليلى علوى، مع عائلتها وأسرتها ومنهم الفنان طارق الإبيارى، المتزوج من "فرح" ابنة شقيقتها، بأعياد الميلاد والكريسماس فى سهرة عائلية، متمنية للجميع أوقاتا سعيدة فى عيد الميلاد المجيد.

ونشرت ليلى، صورتها وسط عائلتها ومن خلفهم شجرة الكريسماس، صحبتها بتعليق: "استمتعوا بعيد الميلاد المبارك مع العائلة والأصدقاء والأحباب.. عيد ميلاد مجيد"



ليلى علوى

وسبق واحتفلت ليلى علوى مع صديقتها الفنانة إلهام شاهين بالكريسماس، وقرب دخول العالم الجديد، حيث كشفت عن صورها بجانب زينة الاحتفال، وفى صورة أخرى ظهرت إلهام شاهين برفقة صديقتها النجمة ليلى علوى وكان الثنائى بجانب شجرة الكريسماس المزينة.

وعلقت إلهام شاهين على الصور التى نشرتها من خلال حساب الانستجرام الخاص بها بـ "عيد ميلاد مجيد لجميع أصدقائى الأعزاء".

كانت الفنانة ليلى علوى أدت مؤخرا، مناسك العمرة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ليلى، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، لقطات من تواجدها أمام الكعبة المشرفة فى المسجد الحرام، وهى تدعى وتناجى الله بكل خشوع، وظهرت مرتدية الحجاب وملابس الإحرام السوداء.